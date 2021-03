Persi 10mila impieghi in Ticino, "un errore. Provvederemo"

TICINO – I dati diramati dall’Ufficio federale di statistica (UST) lo scorso febbraio erano quanto mai allarmanti: nel nostro Cantone, a causa della pandemia, sono andati persi 10mila posti di lavoro.

Cifra d’impatto, che aggiunge tristezza e preoccupazione in un momento già delicato. Ma, forse, le cose non stanno realmente così. No, perché attraverso il sito web ufficiale dell’UST, gli utenti del web si imbattono in un messaggio che recita “imminente correzione dei risultati”.

“Nei risultati – si legge – dell’impiego è stato reperito un errore di elaborazione dei dati relativi al Ticino. Occorre effettuare un nuovo calcolo che verrà pubblicato la prossima settimana”.

L’impatto della pandemia sull’occupazione in Ticino, dunque, resta ancora da chiarire...