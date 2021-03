"Inasprire le pene per chi commette violenza a danni di funzionari pubblici"

LUGANO – L'Associazione Amici delle Forze di Polizia Svizzere esprime "piena solidarietà a tutti gli agenti coinvolti, loro malgrado, nell'aggressione da parte di violenti autogestiti". Per l'associazione del presidente Stefano Piazza, quello accaduto lunedì sera è "un fatto grave. La nostra associazione da anni si batte per la modifica dell'art.285 del Codice penale, chiedendo un inasprimento delle pene per chi si macchia di reati di violenza ai danni di funzionari pubblici".

"La nostra petizione online ha generato un grande interesse a livello svizzero, e alcuni deputati del consiglio nazionale hanno fatto loro la nostra richiesta, che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. Auspichiamo che quanto prima le autorità Federali, Cantonali e Comunali affrontino quanto prima questo annoso problema".