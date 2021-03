C'è un focolaio a Monte Carasso? Tre classi in quarantena

BELLINZONA - L'Ufficio del Medico Cantonale ha ordinato oggi altre quattro quarantene per delle classi scolastiche. Tre sono a Monte Carasso, una alla scuola dell'infanzia e due alle elementari, sintomo di un possibile focolaio. L'altro provvedimento riguarda una classe delle elementari di Faido, che fa seguito a un altro già emanato nella stessa sede martedì.

Sono di più, rispetto al periodo passato, le quarantene che interessano le scuole elementari: oltre a quelle citate, ve sono una per una classe di Gudo (che termina oggi), per una di Massagno, per una di Paradiso, per una Scuola elementare dei Ronchini all'Istituto scolastico bassa Vallemaggia.

Le altre interessano una classe delle medie di Viganello (che finisce oggi), una del Liceo 1 di Lugano, una del Centro professionale commerciale di Locarno ed una delle medie di Cevio.