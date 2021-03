BELLINZONA - I nuovi casi di positività al Covid in Ticino sono 73, uno in più di ieri. Non si registrano, esattamente come 24 ore fa, decessi.

I totali da inizio pandemia sono ora di 28'681 positivi accertati e 593 morti.

Tornano a risalire gli ospedalizzati, sono oggi 65, tre più di ieri. Ci sono stati 8 ricoveri e 5 dimissioni. I pazienti che necessitano di cure intense sono 7, uno più di ieri.