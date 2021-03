I nuovi casi sono 1'333, i decessi 11

BERNA - In attesa di conoscere le decisioni del Consiglio Federale in merito a possibili riaperture, i nuovi contagi in Svizzera sono 1'333, portando il totale da inizio pandemia a 570'645.

Purtroppo si registrano anche 11 decessi, per un totale di 9'413. Nelle ultime 24 ore si registrano 69 ricoveri in ospedale.

Il tasso di positività è del 4%.

Le persone in isolamento sono al momento 10'544, quelle in quarantena perché entrate in contatto con loro 18'201, mentre i provvedimenti ordinati per chi rientrava da paesi a rischio sono 3'405.