BELLINZONA - Altri due decessi per Covid in Ticino, esattamente come ieri. Anche i contagi rimangono in linea con i dati degli scorsi giorni, se ne registrano 72.

I totali salgono così a 28'828 positivi accertati da inizio pandemia e a 967 morti.

In ospedale ci sono 63 persone, 2 in meno di ieri. Il fatto che ricoveri e dimissioni siano equivalenti, 3, fa pensare che le due unità in meno siano i deceduti. In cure intense ci sono 7 pazienti, come ieri.