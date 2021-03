I contagi e i decessi salgono rispetto a settimana scorsa

BERNA - Il lunedì è sempre una giornata particolare riguardo i contagi, dunque vanno paragonati con quelli del lunedì precedente e non con quelli del venerdì. Rispetto a tre giorni fa appunto sono considerevolmente più alti, ma ce lo si può aspettare. Confrontati con quelli del lunedì precedente si nota comunque un aumento: da 2'744 a 3'170. I decessi sono 21 contro i 16 di una settimana fa.

I ricoveri restano pressoché stabili, erano 100 lunedì scorso e ora sono 99.

La positività ai test nelle ultime 72 or eè del 4,45%.

I contagi accertati totali da inizio pandemia sono stati 573’815, con 9'434 decessi.

In isolamento al momento ci sono 11'859 persone e 21'805 sono in quarantena perché entrate in contatto con loro. Invece le persone in quarantena per essere rientrate da paesi a rischio 3'930.