Mascherina obbligatoria all'aperto ad Ascona: è il primo Comune ticinese

ASCONA – Lugano ci sta pensando, Ascona ha sciolto le riserve. Da settimana prossima – conferma il sindaco Luca Pissoglio al Corriere del Ticino, entrerà in vigore l'obbligo di mascherina all'aperto. Il Comune locarnese sarà il primo paese in Ticino a optare per simile misura.

Una misura volta "a salvaguardia della salute dei nostri cittadini e dei turisti che ci vengono a trovare. L'obbligo di mascherina riguarda tutto il nucleo e al parco giochi Parsifal. Ci è sembrato doveroso prendere questa misura", spiega il sindaco al quotidiano.

Il provvedimento resterà in vigore fino a data da convenire.