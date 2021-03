Disdetta la convenzione: 20 giorni per sgomberare l'ex Macello

LUGANO – 20 giorni per provvedere allo sgombero. È quanto ha deciso il Municipio di Lugano in merito al discusso sgombero degli autogestiti dall'area dell'ex Macello.

Il Municipio di Lugano ha notificato una disdetta formale della convenzione sottoscritta nel 2002 con Cantone Ticino e l’Associazione Alba, che rappresentava gli autogestiti. Se il termine indicato non dovesse essere rispettato, “verrà avviata una procedura di esecuzione d’ufficio”.

Poche righe per intendere che, in caso, lo sgombero verrà effettuato con ‘la forza’. Il Municipio si è detto “disponibile in caso di un’eventuale richiesta di mediazione”.