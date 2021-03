Riaperture in dubbio. Cosa deciderà oggi il Consiglio Federale?

BERNA – Tutti gli occhi della Svizzera sono puntati sul Consiglio Federale. Cosa deciderà oggi il Governo in merito al pacchetto di allentamenti mandato in consultazione ai Cantoni? Molti i punti interrogativi che Berset e soci sono chiamati a rispondere. Il continuo aumento di contagi su tutto il territorio nazionale genera dubbi e tensioni. Oltre Gottardo si parla di un possibile rinvio delle aperture promesse con il settore dello sport ed eventi che ne farebbe le spese. In bilico – riferisce il Blick – anche la decisione sulla riapertura delle terrazze di ristoranti e bar.

Allo stato attuale, solo un criterio su tre sarebbe in linea con gli indicatori del Consiglio Federale. Di questo ne ha parlato anche il Medico cantonale ticinese Giorgio Merlani nell'appuntamento con la stampa di ieri. "Fra due settimane ci aspettiamo il doppio dei contagi". Stesso allarme lanciato da Berna qualche giorno prima, quando gli esperti della Task Force hanno parlato di "crescita esponenziale e momento poco opportuno per riaprire".

Stando alle anticipazioni del Blick, il ministro Alain Berset starebbe spingendo per un rallentamento delle riaperture. I dubbi rimangono e il Consiglio Federale tra qualche ora comunicherà la sua strategia in vista del prossimo mese.