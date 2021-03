BELLINZONA - Scendono di parecchio i contagi da Covid oggi in Ticino. Se ne registrano infatti 53, con due decessi. Un numero di nuovi positivi decisamente più basso rispetto a quello dei giorni precedenti.

Il totale dei positivi accertati da inizio pandemia sale dunque a 29'265, quello dei morti a 970.

In ospedale c'è una persona in meno rispetto a ieri, 72. I ricoveri sono stati 8 e le dimissioni 7. In cure intense ci sono 6 persone, una in più rispetto a 24 ora fa.