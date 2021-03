BELLINZONA - Di più rispetto a ieri, in linea purtroppo coi casi dell'ultima settimana: i nuovi contagi in Ticino sono 83.

Una persona ha perso la vita. I totali salgono dunque a 29'348 positivi accertati da inizio pandemia e 971 decessi.

In ospedale ci sono 70 persone, comunque due in meno di ieri. Restano 6 i pazienti in cure intense. Ci sono stati nelle ultime 24 ore 7 ricoveri e 8 dimissioni.