Di nuovo follia in auto. Sfugge agli agenti, commette numerose infrazioni stradali, viene infine acciuffato

LUGANO - La Polizia cantonale e la Polizia Città di Lugano comunicano che il 21.03.2021 poco dopo la una di notte, in territorio di Lugano, è stato fermato un 27enne automobilista svizzero domiciliato nel Bellinzonese.

Il giovane, al volante di una vettura con targa posteriore parzialmente nascosta, circolava in Riva Vela e ha destato i sospetti di una pattuglia della Polizia della città di Lugano che lo ha fermato. Dimostratosi poco collaborativo con gli agenti si è poi dato alla fuga in auto in direzione di Cassarate.

Inseguito dalla pattuglia ha commesso numerose gravi infrazioni alla circolazione stradale. Ad esempio in Riva Albertolli, ha circolato a una velocità superiore al limite di 30 chilometri orari, sorpassando due veicoli in una curva senza visuale, oltrepassando la linea di sicurezza, per poi passare con semaforo rosso all'intersezione con Viale Carlo Cattaneo.

La sua corsa è infine terminata in via San Giorgio dove era stato allestito un posto di blocco della Poliz ia della città di Lugano. Il conducente ha dapprima cercato di fare inversione di marcia per poi arrestarsi. Dopodiché ha aperto la portiera dell'auto brandendo una chiave inglese, con fare minaccioso, per poi essere bloccato e ammanettato.

Sono successivamente stati avviati i necessari accertamenti da parte della Polizia cantonale. Il 27enne, a cui è stata ritirata la patente, è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, deve rispondere di guida in stato di inattitudine, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti dell'autorità nonché di infrazione alla Legge federale sulle armi.