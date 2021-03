Contagi svizzeri in linea con quelli della settimana scorsa, scendono i decessi

BERNA - Il numero di contagi oggi in Svizzera resta in linea con quelli della scorsa settimana. I nuovi positivi sono infatti 1'844.

Le persone che hanno perso la vita sono 11, più o meno lo stesso numero dell'intero weekend e più basso rispetto a quelli di settimana scorsa.

I totali salgono così a 586’096 positivi e 9'532 decessi.

Sono state ricoverate in ospedale 74 persone.

In isolamento ci sono al momento 13’084 persone e 22’131 in quarantena perché entrate in contatto con loro, oltre a 3'494 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.