BERNA - Non solo in Ticino, anche in Svizzera i casi di Covid salgono rispetto a ieri, attestandosi a 2'022 nelle ultime 24 ore.

Anche i decessi raggiungono le due decine, 20 tondi.

I totali salgono così a 580’609 positivi accertati e 9’509 decessi, con 24’426 persone ospedalizzate. Quelle ricoverate nelle ultime ore sono 66.

In isolamento ci sono 12’867 persone e in quarantena le 21’389 entrate in contatto con loro, oltre a 3’487 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.