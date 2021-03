Come nei film: scappa dalla polizia e abbandona lo zaino, in manette un 43enne

LUGANO – Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 22.03.2021 è stato arrestato un 43enne cittadino italiano dimorante nel canton Vaud. Il fermo è scattato a Molino Nuovo poco dopo le 22.30 dopo che una pattuglia della Polizia cantonale ha notato l'auto su cui viaggiava l'uomo non rispettare lo stop all'incrocio tra via Beltramina e via Bagutti.

Una volta accostato il veicolo a lato della carreggiata, il 43enne si è sottratto agli agenti fuggendo a piedi e sbarazzandosi di uno zaino. Al termine di un breve inseguimento, il 43enne è stato infine raggiunto e ammanettato.

La successiva perquisizione dello zaino, del veicolo e personale ha permesso di rinvenire circa 4 etti di cocaina e alcune migliaia di franchi in contanti. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, impedimento di atti delle autorità, infrazione alle norme della circolazione stradale, guida in stato di inattitudine nonché guida senza autorizzazione. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico capo Arturo Garzoni.