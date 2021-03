BELLINZONA - Leggermente più alti rispetto a ieri, ma ancora sotto la soglia del 100. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore si attestano a 96, con nessun decesso.

Le somme in Ticino da inizio pandemia diventano così di 29'884 positivi accertati e 972 morti.

In ospedale per Covid ci sono 71 persone, 4 in più di ieri. Ne sono state ricoverate 10 a fronte di 6 dimissioni. I pazienti che necessitano delle cure intense sono 8, come ieri.