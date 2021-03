A Chiasso solo 14 famiglie dicono no al test salivare

CHIASSO - L'Ufficio del Medico Cantonale si augurava una massiccia adesione ai test salivari proposti agli allievi della scuola elementare di Chiasso, per bloccare il prima possibile i contagi, e così è stato.

Bambini, docenti e collaboratori sono stati testati stamattina. Non era obbligatorio, la scelta era delle famiglie ma l'auspicio era che in molti aderissero. Su 261 alunni, 18 sono stati esonerati. Fra gli altri, solamente 14 hanno detto no, per scelta delle famiglie, al test.

Quasi tutti i 36 docenti hanno aderito, anche se alcuni avevano già provveduto a testarsi privatamente.

Ora tutti sono in pre-quarantena presso le proprie abitazioni. Domani è atteso il risultato dei test e si deciderà come proseguire.

Intanto a causa di una positività una classe delle elementari di Melide è stata messa in quarantena.