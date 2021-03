Ticino, il Governo chiede una deroga per riaprire le terrazze fino al 18 aprile

BELLINZONA – Le terrazze dei ristoranti in Ticino che offrono cibo da asporto potrebbero riaprire in via eccezionale fino al 18 aprile. Condizionale d’obbligo, ma è questo l’intento del Consiglio di Stato che – come riferisce il Corriere del Ticino – si accoda alla richiesta ufficiale di GastroSuisse.

Il Governo ticinese ha inviato una lettera a Berna chiedendo, di fatto, una deroga in vista della Pasqua. Una missiva di due pagine in cui sono evidenziati pure i benefici sanitari della finestra d’eccezione e la disparità di trattamento con gli alberghi, pronti al tutto esaurito nei prossimi giorni. La richiesta nasce dalla sollecitazione di GastroSuisse, secondo la quale tale misura eviterebbe assembramenti incontrollati.

La decisione finale spetta ora al Consiglio Federale, che lo scorso inverno vietò la riapertura delle terrazze nelle stazioni sciistiche.