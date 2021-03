Limitazioni per chi entra in Italia. Anche dalla Svizzera

ITALIA – L'Italia blinda la Pasqua. Il ministro della salute Roberto Speranza, sollecitato dagli albergatori, ha firmato ieri un'ordinanza che impone un doppio tampone e una mini quarantena per chiunque entri in Italia da un altro Paese UE e, anche, dalla Svizzera.

La norma entra in vigore da oggi e rimarrà valida fino al 6 aprile. L'ordinanza prevede un tampone negativo alla partenza e uno al rientro, dopo la quarantena di cinque giorni. Un'ordinanza studiata su misura per scoraggiare gli italiani a recarsi all'estero per le vacanze di Pasqua.

Per la Pasqua il governo italiano ha deciso di limitare al massimo gli spostamenti. Il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa. Unico spiraglio la possibilità di raggiungere amici e parenti una sola volta al giorno, all’interno della propria regione. In questo caso ci si può muovere in due persone al massimo, portando con sé minori di 14 anni e persone conviventi disabili o non autosufficienti, i quali non vengono conteggiati.