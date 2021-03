Più decessi, ma anche più test: il tasso di positività scende, così come i decessi

BERNA - Nettamente in crescita rispetto a ieri, con un aumento di quasi il 20%! I contagi in Svizzera sono oggi 2'411 (contro i 1'923 di ieri). Però il tasso di positività diminuisce dal 7,48% al 5,43%. Si sono svolti, nelle ultime 24 ore, più test che nelle 24 precedenti.

Al contrario, i decessi scendono dai 19 di ieri ai 14 odierni (dunque una differenza superiore al 20%).

Gli ospedalizzati sono 78, praticamente costanti rispetto ai 76 di ieri.

In isolamento vi sono ora 13’983 persone in isolamento, 23’618 entrate in contatto con loro sono in quarantena, oltre a 3523 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.