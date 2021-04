Coronavirus in Svizzera: aumentano contagi e decessi

BERNA – In Svizzera, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1'968 nuovi contagi da coronavirus. Un dato – fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica – che fa salire a quota 603'092 i casi totali.

Rispetto a ieri – data dell'ultimo bollettino a livello nazionale – si sono registrati anche 32 ulteriori decessi (9'708 totali). 81 invece, le ospedalizzazioni registrate nell'arco di un giorno. 56'629 i tamponi effettuati.

Nota importante: In data odierna, l'UFSP ha aggiornato le cifre dei decessi completandole con le dichiarazioni tardive, errate o doppie giunte nel periodo da novembre 2020 a febbraio 2021. Per questo motivo, alla voce "Differenza al giorno precedente" sono indicati 25 decessi in più.