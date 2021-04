BELLINZONA - Dopo due giorni abbondantemente sopra i 100 casi, oggi se ne registrano 83 e non c'è alcun decesso in Ticino per Coronavirus.

Il totale dei contagiati da inizio pandemia sale a 30'086, quello dei morti resta a 973.

Aumentano però di parecchio i ricoverati: in ospedale ci sono 83 persone, contro le 71 di ieri, a fronte di 16 ricoveri e 4 dimissioni. A necessitare di cure intense sono 9 pazienti (come ieri).