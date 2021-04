BERNA - È un venerdì da 2'250 contagi, un numero in rialzo rispetto ai 1'968 di ieri, con un tasso di positività leggermente più alta (3,95%). Diminuiscono invece i decessi, da 32 a 23.

Le persone ricoverate in ospedale nelle ultime 24 ore sono state 109, contro le 81 di ieri.

In isolamento ci sono 14’956 persone in isolamento, oltre a 25’674 entrate in contatto con loro che sono state messe in quarantena, oltre a 3'576 di ritorno da un Paese a rischio.