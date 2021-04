BELLINZONA - I nuovi contagi registrati in Ticino tornano a essere sopra i 100. Sono infatti 102 nelle ultime 24 ore, per fortuna non si registrano però decessi.

I totali salgono a 30'512 positivi accertati, con 975 morti.

In ospedale 87 pazienti, due in meno di ieri. Sono infatti state ricoverate 8 persone a fronte di 10 dimissioni. In cure intense ci sono 10 persone, come ieri.