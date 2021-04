Per sensibilizzarti a mettere la mascherina, io te la regalo

LOSONE - Come sensibilizzare i cittadini a portare la mascherina, peraltro obbligatoria in alcune zone? Regalandola! È stata l'idea della Polizia Comunale di Losone.

Infatti, durante il fine settimana essa a pattugliato il parco del Meriggio per sensibilizzare i frequentatori sull’obbligo della mascherina. A fine marzo il Municipio ha introdotto l’obbligo di indossare la mascherina in tutta la zona verde del Meriggio. Una misura precauzionale ritenuta necessaria per prepararsi ad accogliere chi torna all’aperto per godersi l’arrivo della bella stagione.

L’area verde con la prospiciente spiaggia del Meriggio è tra le zone balneari più frequentate lungo fiume della Svizzera italiana ed è anche attraversata dal sentiero naturalistico che dal delta risale la Maggia verso le valli.

Per sensibilizzare i frequentatori, la Polizia comunale di Losone ha iniziato a pattugliare la zona, distribuendo dei volantini informativi sulle norme da seguire e consegnando delle mascherine in omaggio.

Il provvedimento è in vigore unicamente nell’area verde, dove ci sono i campi da calcio e da pallavolo e l’angolo per le grigliate.

Nella vasta spiaggia, dove si uniscono i fiume Melezza e Maggia, è ancora consentito muoversi a volto scoperto, ma è fondamentale rispettare le raccomandazioni sanitarie cantonali.