Incendio a Gerra Piano nella serata di ieri

LOCARNO – La Polizia cantonale comunica che ieri verso le 20.30 a Gerra Piano in via Cantonale è scoppiato un incendio presso una ditta specializzata in rottamazione e raccolta di ferro e metallo, carta e legname. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha interessato il deposito rottami.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno, della Polizia intercomunale del Piano, i pompieri di Locarno, i soccorritori del Salva nonché uno specialista del Servizio protezione aria, acqua e suolo (SPAAS). Non vi sono feriti.