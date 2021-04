Cerny: "Giovani, non siate disattenti"

TICINO – "Giovani, fate attenzione". Il direttore dell'Epatocentro Ticino Andreas Cerny si rivolge alla fascia di popolazione più giovane in un'intervista rilasciata ai media svizzero-tedeschi. "I giovani possono avere pochi sintomi, ma questo non significa che non possono diventare casi Long Covid e continuare a infettare le persone da asintomatici".

Cerny lancia messaggi di speranza. "Il virus non sarà per sempre. Abbiamo la ricetta per intravedere la fine della pandemia grazie a vaccini, autotest e alcuni farmaci. Ai giovani dico di pazientare ancora, non essere impazienti e d'informarsi adeguatamente sui media".