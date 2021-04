Salgono leggermente i contagi in Svizzera, meno i decessi

BERNA - Salgono ancora i contagi in Svizzera e questa volta aumenta leggermente anche il tasso dei positivi fra i testati. Si parla infatti di 2'519 nuovi contagi, con un tasso di positività del 6,45%.

I decessi sono stati 12, quasi la metà di ieri (quando se ne sono registrati 20).

Gli ospedalizzati sono anch'essi in calo, 134 contro i 156 di ieri (quando avevano conosciuto un’impennata).

In Svizzera ci sono 12’724 persone in isolamento e 22’705 entrate in contatto con loro che sono state messe in quarantena, oltre a 2’808 di ritorno da un Paese a rischio.