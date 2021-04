Covid in Ticino, contagi bassi e diminuiscono gli ospedalizzati

BELLINZONA - Come spesso accade, i dati domenicali sono più bassi di quelli degli altri giorni. Oggi infatti si registrano 46 nuovi contagi (ieri erano 74) ma purtroppo c'è un nuovo decesso, come non accadeva da giovedì.

I totali salgono così a 30'988 positivi accrtati da inizio pandemia e a 979 morti.

Le buone notizie arrivano dagli ospedali: i pazienti ricoverati diminuiscono dagli 87 di ieri agli 80 di oggi, con un solo nuovo ricovero e 7 dimissioni. Resta costante il numero di persone in cure intense, 16.