BERNA – "Apriranno solo le terrazze dei ristoranti, il resto dovrà attendere". È il titolo della prima pagina del Blick, che si sbilancia in merito all'attesa conferenza stampa odierna del Consiglio Federale. Da Palazzo Federale non filtrano molte informazioni, ma stando all'autorevole quotidiano d'oltre Gottardo ci si potrebbe attendere anche dei piccoli allentamenti sulle attività sportive. E questo nonostante quattro indicatori su cinque siano sopra la soglia fissata per ipotizzare delle riaperture.

Decisione perentoria o pacchetto di misure da mandare in consultazione ai Cantoni? Pare che il Governo si esprimerà senza mandare in consultazione le misure, visto che la maggior parte dei Cantoni si era espressa favorevolmente sulle riaperture delle terrazze. Una 'mossa' che anticiperebbe di una settimana la possibile riapertura. Non è ancora chiaro, però, se la data tanto attesa dai ristoratori sia il 19 aprile o qualche giorno dopo.

Per chiarire dubbi e perplessità, quindi, non resta da attendere la conferenza stampa del Consiglio Federale, che dovrebbe informare la popolazione nel pomeriggio, tra le 15:00 e le 16:00.