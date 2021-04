BELLINZONA - I contagi in Ticino restano in linea con quelli di ieri. Oggi sono 62 i nuovi positivi, per fortuna non si registrano decessi.

I totali da inizio pandemia sono ora di 31'320 positivi accertati e 980 morti.

Diminuiscono di un'unità le persone ricoverate in ospedale per Covid, sono oggi 88. Ci sono stati, nelle ultime 24 ore, 6 ricoveri e 8 dimissioni. Coloro che necessitano di cure intense sono 14, tre in meno rispetto a ieri.