Elude un controllo delle dogane, fugge e finisce per fare uno scontro frontale. Lui e un altro sono gravi

BALERNA - La Polizia cantonale comunica che oggi verso le 12.30 vi è stato un incidente della circolazione stradale in viale Tarchini a Balerna. Stando a una prima ricostruzione, un 28enne cittadino italiano residente in Italia, alla guida di una vettura con targhe ticinesi, ha dapprima eluso un posto di controllo dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) per poi darsi alla fuga.

Nel corso di quest'ultima e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è andato a scontrarsi frontalmente contro un'altra vettura, guidata da un 34enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, che procedeva regolarmente sulla sua corsia di marcia.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto nonché i soccorritori del Sam, che dopo aver prestato le prime cure ai due automobilisti li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica il 28enne e il 34enne hanno riportato serie ferite