In Svizzera molti meno decessi rispetto a ieri, scendono anche i ricoverati

BERNA - I contagi da Covid in Svizzera scendono di pochissimo rispetto a ieri, sono 2'205 contro i 2'226. I test sono leggermente di più, scende dunque il tasso di positività al 6,82%.

Fortunatamente si ha un calo importante nei decessi, se ne registrano infatti 4 contro i 21 di 24 ore fa.

Anche le persone ricoverate sono di meno, 85 al posto delle 115 di ieri.

Si contano attualmente 17’070 persone in isolamento e 29’784 entrate in contatto con loro in quarantena, oltre a 6'081 di ritorno da un Paese a rischio.