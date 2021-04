Oltre alle chiusure, i vandalismi. "Ci hanno spaccato la porta d'entrata a sassate"

CHIASSO - Oltre alle chiusure forzate a causa del Covid, anche i vandali. Non è decisamente periodo per il Centro Mushinkan di Chiasso che ospita uno Studio Pilates e la Scuola di Kung Fu.

"Martedì ci siamo recati al Centro che, sebbene chiuso alle attività in persona per gli adulti è operativo per i corsi bambini. Abbiamo trovato la porta d’ingresso danneggiata da sassate con cui sono stati “accuratamente” sfondati tutti i vetri. Il sasso poi scaraventato all’interno", ci ha raccontato la proprietaria Francesca Cusin Marletta.

La polizia è intervenuta prontamente per prendere la denuncia, scattare foto e sta indagando atttraverso l’analisi delle telecamere di sicurezza della zona. "Attraverso le nostre segnalazioni sui social si è fatto avanti un testimone. Contiamo al più presto di risolvere la questione", ha aggiunto, augurandosi che il nostro articolo aiuti a trovare altre persone che abbiano visto qualcosa.

Ma i proprietari non mollano. "Dopo l’impatto deprimente devo dire che abbiamo deciso di guardare avanti e dedicarci ai nostri progetti. Inutile tenersi addosso cose che non puoi risolvere".