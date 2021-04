Il piano di Berset: mille persone agli eventi da luglio ad agosto, poi...

BERNA – Grandi eventi permessi da fine luglio a fine agosto fino a mille persone. Fino alle 5mila a partire da settembre. È questa – stando all'anticipazione del Sonntags Blick – l'intenzione del Consiglio federale. Il ministro Alain Berset sarebbe in procinto di presentare una bozza ai colleghi di governo già nella giornata di mercoledì. Chiaramente, sarà la situazione epidemiologica a livello nazionale a dettare i ritmi di possibili riaperture in vista dell'estate.

"La pianificazione – riporta il settimanale – dovrebbe avvenire il più rapidamente possibile, così che gli organizzatori avranno un risarcimento in caso di successivo divieto". Non sono, però, così ottimisti gli esperti, che hanno mosso critiche alla politica per "riaperture precoci che si tradurranno in persone malate e morte inutilmente", aveva detto l'epidemiologa Isabella Eckerle, direttrice del Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti di Ginevra.