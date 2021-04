Comunali, chiusi i seggi. Via al conto alla rovescia per i risultati

TICINO – Fine dei giochi. La campagna elettorale in Ticino per le Elezioni Comunali 2021 si è ufficialmente conclusa. Alle 12:00 sono stati chiusi i seggi e le operazioni di spoglio partono a breve in 88 Comuni ticinesi. Scattato quindi il countdown in attesa dei risultati per la composizione del Municipio, che per i Comuni piccoli e medi dovrebbero giungere nel tardo pomeriggio di oggi. Per i grandi centri e i consigli comunali, invece, bisognerà attendere fino a domani.

Come riportato dalla RSI, i dati parziali delle cancellerie dei Comuni più importanti indicano che il partecipazione della popolazione si aggira attorno al 62%, in linea con le Comunali del 2016-2017.