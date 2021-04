BELLINZONA - Lunedì con contagi di Covid che scendono rispetto a ieri: da 47 a 35, un ottimo dato. Purtroppo si registra un decesso.

Le somme salgono dunque a 31'472 positivi accertati da inizio pandemia e a 982 morti.

Le persone in ospedale sono 90, 4 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati 5 nuovi pazienti e nessuno è stato dimesso. In cure intense ci sono 16 malati di Covid, uno in più di ieri.