Fermata una coppia con 3 chili di eroina. Viaggiavano su un treno diretto a sud

LAMONE - Il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni, la Polizia cantonale e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) comunicano che il 15.04.2021 sono stati arrestati un 29enne cittadino gambiano residente in Olanda e una 20enne cittadina ceca residente in Germania. Accertamenti sono in corso anche su una terza persona che viaggiava con la coppia.

Il fermo è stato effettuato in territorio di Lamone da collaboratori dell'AFD, con l'impiego di un cane antidroga, su un treno diretto a sud. La perquisizione dei loro effetti personali ha permesso di rinvenire circa 3 chili di eroina.

L'ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni e dalla Magistratura dei minorenni.