Oggi parla il Consiglio federale. Via libera alla pianificazione dei grandi eventi?

BERNA – Oggi il Consiglio Federale torna a informare la popolazione a una settimana dalla decisione delle graduali riaperture. Non sono previste, però, grandi novità. Potrebbe venir presentato il piano di adattamento alla 'nuova normalità', studiato e proposto dall'UFSP e Alain Berset. Il ministro, infatti, ha avviato la fase di progettazione che dovrebbe partire da luglio.

Se la campagna di vaccinazione dovesse rispettare i piani, non è da escludere che a settembre possano ripartire i grandi eventi fino a diecimila persone. Entro la fine dell'estate – secondo le autorità – la Svizzera dovrebbe raggiungere l'immunità di gregge, nonostante il ritardo nella fornitura di dosi di Moderna.

Un piano, quello studiato da Berset, che darebbe quindi via libera agli organizzatori per pianificare la ripartenza. Qualora gli eventi non potessero essere poi realizzati è previsto un risarcimento economico da parte di Confederazione e Cantoni.