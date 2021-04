Covid in Svizzera, si abbassano contagi e tasso di positività

BERNA - Un centinaio di casi in meno e anche la percentuale di positività che si abbassa di quasi un punto. Sono i dati del Coronavirus in Svizzera di questo venerdì, dove si registrano 2'113 nuovi casi. Il tasso di positività dei testati è del 6,78%.

Ci sono stati anche 7 decessi, comunque quasi la metà rispetto a ieri, quando erano stati 12.

Le persone ricoverate in ospedale nelle ultime 24 ore sono 80.

In tutto il paese si contano attualmente 23'290 persone in isolamento e 24'769 entrate in contatto con loro e messe in quarantena, oltre a 3'737 di ritorno da un Paese a rischio.