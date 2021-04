Aziende, come accedere ai test di massa rimborsati? Ecco il vademecum e le FAQ del Cantone

BELLINZONA - La strategia cantonale presentata all’UFSP prevede che possano annunciarsi al

programma di test ripetuti le aziende che soddisfano i criteri di inclusione. Possono annunciarsi anche le scuole con convitto, i centri educativi per minorenni in cui i giovani risiedono e dove la promiscuità è di conseguenza più elevata oppure le scuole internazionali, con studenti provenienti da Paesi differenti e con incidenze diverse dell’infezione, oltre a strutture ospedaliere somatico-acute, psichiatriche e riabilitative, Istituti per Invalidi, Case

per anziani, Servizi di assistenza e cura a domicilio e Servizi di appoggio non necessitano

di una strategia definita a livello cantonale per beneficiare dell’assunzione dei costi da parte

della Confederazione.

Le aziende devono prima di tutto leggere il Vademecum nel quale è descritto tutto il

processo. A dipendenza del tipo di test scelto è richiesta una valutazione del rischio.

Questo vale unicamente per le aziende che decidono di utilizzare il test rapido antigenico in

quanto questa valutazione determina l’entità del rimborso. Per accedere al programma di

test, le aziende che hanno scelto il test molecolare PCR in pool oppure il test rapido

antigenico devono possedere tutti i criteri di inclusione.

Le aziende che desiderano annunciarsi, incaricano una persona interna all’azienda della

gestione dei test e a dipendenza del test scelto un laboratorio (test molecolare PCR in pool)

oppure un operatore sanitario (test rapido antigenico) che possano assumere la

responsabilità della parte sui test (dall’acquisto al risultato). L’azienda non deve già avere

un operatore sanitario nel suo organico, ma lo può incaricare unicamente per questo

progetto.

L’azienda raccoglie tutte le informazioni necessarie descritte nel Vademecum, legge e firma

la dichiarazione (entrambi i documenti sono scaricabili su www.ti.ch/covid-test) per poi

procedere all’annuncio online compilando il formulario elettronico sul portale

www.ti.ch/covid-test allegando la dichiarazione dell’azienda (firmata) e il piano di protezione

valido e aggiornato. Dopo l’inoltro della richiesta, l’azienda riceve un’e-mail automatica di conferma che assegna un numero identificativo. Questo numero dovrà essere utilizzato per la futura corrispondenza

A dipendenza del numero di richieste l’attesa potrà variare da alcuni giorni a una settimana.

Le richieste incomplete saranno rispedite al mittente, mentre quelle complete saranno

valutate da un servizio amministrativo che, in caso positivo formalizzerà la decisione,

oppure, in caso negativo, respingerà la richiesta.

L’azienda ha la libertà di scegliere quale test utilizzare. È richiesta una valutazione del rischio. Questo vale unicamente per le aziende che decidono di utilizzare il test rapido antigenico in quanto questa valutazione determina l’entità del rimborso. Per accedere al programma di test, le aziende che hanno scelto il test molecolare PCR in pool oppure il test rapido antigenico devono possedere tutti i criteri di inclusione. Inoltre, l’azienda che intende annunciarsi per i

test ripetuti deve raccogliere alcune informazioni per poi procedere formalizzando la richiesta per accedere al programma di test ripetuti, compilando l’autocertificazione in formato elettronico

La partecipazione minima richiesta all’azienda, per poter accedere al finanziamento, è di un

mese; inoltre i test devono essere ripetuti ogni 5-7 giorni (almeno 4 al mese).

Solo le aziende autorizzate a partecipare al programma di test cantonale potranno chiedere un rimborso del Cantone. Nella decisione inviata all’azienda dall’autorità preposta è indicato il costo massimo per test rimborsato.

Il costo del test PCR di conferma al dipendente positivo non riguarda più l’azienda, ma

l’operatore sanitario/medico e il laboratorio di analisi. Deve quindi essere fatturato alla

cassa malati nel caso del dipendente residente con cassa malati svizzera o all’Istituzione

comune LAMal nel caso del dipendente straniero con tessera sanitaria che si rifaranno

sulla Confederazione.

Rimborsi

Per quanto riguarda le analisi di biologia molecolare aggregate “pool” (da un minimo di 4

persone a un massimo di 25) il costo complessivo riconosciuto è di:

- se il pool è preparato direttamente in azienda di fr. 87.-- per test in caso di dimensione

minima del campione aggregato di 4 persone, oltre a fr. 6.-- per ogni altro campione

aggiunto, fino al massimo di 25 per un importo massimo pari pertanto a fr. 213.-- .

Questa retribuzione è valida indipendentemente dalla distinzione ACR/ASR. Questo

importo comprende l’analisi del pool (da 4 a 25 campioni), il disbrigo dell’incarico, i costi

generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

- Se il pool è preparato in laboratorio di 106 CHF/test in caso di dimensione minima del

campione aggregato di 4 persone, oltre a 6 CHF per ogni altro campione aggiunto, fino

al massimo di 25 per un importo massimo pari pertanto a 232 CHF/pool. Questa

retribuzione è valida indipendentemente dalla distinzione ACR/ASR. Questo importo

comprende l’analisi del pool (da 4 a 25 campioni), il disbrigo dell’incarico, i costi generali

e il materiale necessario per il prelievo del campione.

Per quanto riguarda i test rapidi antigenici:

- per le aziende con rischi particolari e con 4 criteri di inclusione (numero di dipendenti ≥

10) è riconosciuto il costo massimo di fr. 34.-- per test che copre il prelievo e

l’esecuzione del test, il materiale necessario, il materiale di protezione e il tempo di

lavoro di analisi e di disbrigo;

- per le aziende senza rischi particolari, con la situazione A e con 4 criteri di inclusione

(numero di dipendenti ≥10) è riconosciuto il costo massimo di fr. 8.-- per test che copre il

costo del kit necessario. Inoltre per il primo mese è riconosciuto anche un contributo

cantonale di fr. 4.-- per test per un costo complessivo riconosciuto di fr. 12.-- per test

rapido antigenico per il primo mese.

- per le aziende senza rischi particolari e con 4 criteri di inclusione (numero di dipendenti

tra 5 e 10) è riconosciuto il costo massimo di fr. 8.-- per test che copre il costo del kit

necessario.

Elenco delle situazioni che determinano il rischio:

Per accedere al programma di test ripetuti, per entrambi i test, le aziende devono possedere i

seguenti 4 criteri di inclusione.

A) Telelavoro

Per l’azienda non è possibile, o solo in forma ridotta, ricorrere al telelavoro.

B) Contatto stretto

Numero di contatti elevato tra i dipendenti dell’azienda e distanze limitate anche con adeguati

piani di protezione.

Per soddisfare questa situazione l’azienda deve riconoscere almeno 1 di queste circostanze per

i propri collaboratori:

- fare la pausa pranzo in mensa aziendale o locale pausa;

- cambiarsi sistematicamente gli abiti da lavoro (mattina e sera) nello spogliatoio aziendale;

- dormire negli stessi spazi;

- spostarsi in gruppo su veicoli aziendali.

C) Contatto permanente tra persone

In azienda le persone lavorano a una distanza inferiore a 1.5 metri per più di 15 minuti

consecutivi senza una separazione fisica fissa tra le persone (per esempio lastra di vetro

acrilico – misura T secondo il principio STOP4).

D) Luogo di lavoro al chiuso e scarsamente arieggiato

A prescindere dall’uso obbligatorio della mascherina, la ventilazione meccanica non è presente

o non è possibile, tramite una ventilazione naturale, arieggiare regolarmente a fondo i locali,

perlomeno ogni 1-2 ore per 5-10 minuti.

E) Mobilità

Mobilità significativa e provenienza dei propri dipendenti (movimento da diverse regioni:

stagionali, pendolari e frontalieri). Per soddisfare questa situazione l’azienda deve riconoscere almeno 1 di queste circostanze per i propri collaboratori:

- l’azienda occupa più del 30% di frontalieri

- il 50% dei collaboratori si reca giornalmente sul posto di lavoro con almeno un mezzo

pubblico,

- il 50% dei collaboratori sono stagionali.

I collaboratori che si sottopongono al test devono dare il loro consenso. L’azienda deve garantire la continuità dei test ripetuti nel tempo per almeno 1 mese. L’azienda dispone di un piano di protezione attuale e aggiornato.

Sul sito www.ti.ch/test-covid si trovano dettagli e formulari