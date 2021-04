ITALIA – Lutto nel mondo della musica e del teatro italiano. È morta all'età di 81 anni Milva, per molti "la Pantera di Goro". Caparbia e ribelle, Milva è deceduta a Milano dopo una lunga malattia. Disse addio al mondo dello spettacolo undici anni fa.

Nota anche per il soprannome "la rossa" per la folta chioma e per l'appartenenza politica, Milva ha ricevuto onorificenze sia dalla Repubblica italiana sia dalla Francia e Germania.