Aperte le iscrizioni al vaccino per over 55, donne in gravidanza e per chi è in contatto con persone vulnerabili

BELLINZONA – Nuovo passo avanti nella campagna di vaccinazione: a partire da oggi le persone con 55 anni (compiuti) e più possono infatti annunciarsi sulla piattaforma online, mettendosi in lista d’attesa per la vaccinazione in uno dei quattro centri cantonali di vaccinazione. Da oggi potranno inoltre annunciarsi anche le persone a stretto contatto con una persona vulnerabile non vaccinata oppure con una persona immunodepressa (anche se vaccinata) e le donne incinte con malattie ad alto rischio o con un aumentato rischio di esposizione alla malattia.

Queste persone dovranno essere in possesso di uno specifico certificato medico. La campagna di vaccinazione nel Cantone Ticino sta riscontrando un grado di adesione ottimo, superiore al 75% nelle persone con 65 anni o più. Attualmente le dosi somministrate sono oltre 112 mila e sono oltre 38 mila le persone con una vaccinazione completa, che corrispondono a più dell’11% della popolazione. La campagna procede e può compiere un altro passo avanti significativo: da oggi anche le persone con 55 anni (compiuti) o più potranno infatti annunciarsi sulla piattaforma online per inserirsi nella lista di attesa di uno dei quattro centri cantonali di vaccinazione allestiti a Giubiasco (Mercato Coperto), Locarno (Palazzetto Fevi), Lugano (Padiglione Conza) e Mendrisio (Mercato Coperto).

A partire da oggi possono inoltre annunciarsi le persone con contatto stretto con una persona vulnerabile non vaccinata oppure una persona immunodepressa (anche se vaccinata) così come le donne incinta affette da malattie croniche ad alto rischio o con un aumentato rischio di esposizione alla malattia. Queste persone dovranno essere in possesso di uno specifico certificato firmato e timbrato dal proprio medico. Le informazioni di dettaglio sono pubblicate sulla pagina web www.ti.ch/vaccinazione. L’iscrizione per la vaccinazione avviene, come di consueto, sulla piattaforma web consultabile all’indirizzo www.ti.ch/vaccinazione che permette di visualizzare le disponibilità di appuntamenti di ognuno dei quattro centri cantonali.

Ogni persona può così scegliere la soluzione più adeguata alle proprie esigenze. A questo proposito, le autorità invitano i cittadini a scegliere il centro di vaccinazione non solo sulla base della vicinanza al proprio domicilio, ma anche tenendo conto degli appuntamenti ancora liberi; così facendo, la campagna potrà procedere più velocemente, garantendo la massima efficienza a tutti i quattro centri. Va ricordato che per iscriversi è necessario essere domiciliati nel Cantone Ticino ed essere in possesso di un numero di cellulare (proprio oppure di una terza persona).

Le persone che non sono in grado di effettuare una prenotazione online, o che non dispongono di un cellulare, possono rivolgersi al numero verde 0800 128 128 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.30).