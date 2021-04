La storia di Gioia commuove il Ticino. Volontari, droni e un elicottero per cercare la cagnolina scomparsa (per la terza volta)

AVEGNO - Ci sono pochi elementi capaci di smuovere il cuore umano come un animale in difficoltà. È stata infatti una gara di solidarietà quella messa in campo per ritrovare Gioia o Susina, una meticcia da poco adottata da una famiglia e scomparsa in Valle Maggia.

La bestiola è molto paurosa e non conosce la zona. Per ritrovarla, dopo giorni di angoscia per i proprietari e di innumerevoli condivisioni social, sono stati messi in campo anche un drone termico e un elicottero, finanziato dall'Associazione AnimaLife Ticino, in prima fila in questa vicenda. Chi lo desidera può dare una mano versando a:

Conto postale nr. 69-364269-1 intestato ad AnimaLife Ticino, 6982 Agno

IBAN: CH05 0900 0000 6936 4269 1

Paypal animalifeticino@gmail.com

Proprio in questi minuti sembrerebbe che Gioia sia stata avvistata. Tutti coloro che in questi giorni sono stati in ansia incrociano le dita.

La cagnolina si trova infatti in una zona impervia e forse è ferita. Sul luogo di un primo avvistamento è rimasta per giorni senza tornare a casa una volontaria, delle persone esperte di arrampicata stanno dando una mano, dei droni di privati e un visore termico PULSAR con un raggio d'azione di 2km stanno perlustrando la zona.

La storia di Gioia, prima conosciuta come Susina, ha commosso il Ticino, perché da quando è arrivata nel nostro Cantone è già stata persa e ritrovata due volte. È ovviamente terrorizzata, smarrita in una zona pericolosa che non conosce. L'augurio è che possa presto essere recuperata dai volontari.