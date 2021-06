BELLINZONA - Il lunedì ora vengono comunicati i dati dell'intero weekend. I casi di Covid di sabato, domenica e lunedì in Ticino sono 19. Non si registra alcun decesso, continua la striscia dunque con nessun morto.

I totali parlano di 33'220 positivi accertati con 995 decessi.

In ospedale al momento ci sono 3 pazienti, come venerdì. Nessuno è in cure intense.