Strade ticinesi poco sicure rispetto al resto della Svizzera

SVIZZERA – Una statistica aggiornata sulla mobilità di AXA Svizzera rivela che i ticinesi guidano apparentemente meno bene degli altri svizzeri, tant’è vero che in ordine al numero delle notifiche di sinistro superano di circa il 20 per cento la media svizzera. Viceversa, a muoversi con maggiore sicurezza sulle strade sono gli urani.

Relativamente al comportamento di guida e nella scelta del mezzo di locomozione esistono alcune differenze tra cantone e cantone, come confermano le cifre di AXA. Guardando all’ultimo quinquennio, a muoversi con maggiore sicurezza sulle strade sono stati gli urani. Rispetto alla media svizzera, nel cantone della Svizzera centrale AXA ha registrato circa il 20 per cento in meno di notifiche di sinistro. Anche le strade nei Cantoni di Sciaffusa e Lucerna sono relativamente sicure, basti pensare che in tema di danni da collisione risultano, nella misura di circa il 10 per cento, al di sotto della media svizzera.

Con il 20 per cento in più di incidenti che nel resto del Paese, a guidare con minore sicurezza sulle strade sono i ticinesi. Mentre negli ultimi quattro anni nel cantone vincente di Uri sono state registrate all’incirca solo 870 notifiche di sinistro, in Ticino ne sono state totalizzate 16 900. «Soprattutto in cantoni come il Ticino l’aumento della frequenza degli incidenti potrebbe essere spiegata con la presenza di numerose strade strette e scarsa visibilità che mettono a dura prova gli automobilisti», dichiara Fredy Egg, esperto di sinistri AXA.

L’auto più costosa circola nel Canton Vaud

Nel Canton Vaud si conferisce apparentemente valore alle macchine sportive costose, in quanto secondo le cifre di AXA è in questa regione che sono assicurate le autovetture in assoluto più care. L’auto più costosa ha un valore di ben 5,5 milioni. Con veicoli meno prestigiosi e costosi circolano ad esempio i ticinesi. Nel raffronto cantonale il Ticino evidenzia infatti il maggior numero di automobili il cui valore è inferiore a 11 000 franchi svizzeri.