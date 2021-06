Riapre completamente lo Splash & Spa

RIVERA – Dopo l’apertura del Fit-Center e dell’area massaggi e trattamenti del 1° maggio, della Spa del 31 maggio, lo Splash & Spa di Tamaro riapre completamente a partire da martedì 29 giugno nel giorno festivo di San Pietro e Paolo.

Tutti, grandi e piccoli, potranno nuovamente usufruire dell’intero Centro concedendosi momenti di divertimento e di relax sia all’interno che nelle vaste aree esterne. Per dare la possibilità di godere più a lungo di queste giornate estive, Splash e SPA Tamaro prolunga l’orario di chiusura alle 21.00. Non è necessaria la prenotazione.

Splash&Spa Tamaro sarà gestito secondo il piano di protezione interno certificato per garantire la distanza sociale e offrire esperienze di svago e di benessere in totale sicurezza. Per tutelare la massima sicurezza agli ospiti, rimane in vigore il sistema di tracciamento (registrazioni delle entrate e delle uscite), mediante codice QR.

1) Orari di apertura Splash&Spa Tamaro

lunedì-domenica: 11.00-21.00

2) Fit Center (solo per abbonati):

lunedì-venerdì: 07.00-20.00

sabato-domenica e festivi: 09.00-18.00