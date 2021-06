BELLINZONA - Permangono bassi i dati della diffusione del Covid in Ticino, nonostante gli allarmi per la variante Delta in alcune zone mondiali. Si parla infatti due due contagi e nessun decesso.

I totali sono ora di 33'232 positivi accertati e 995 decessi.

In ospedale c'è un solo paziente, non in cure intense.