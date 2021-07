Non è finita! Temporali e grandine previsti fra poche ore

Per frequenza e dimensione della grandine, il mese di giugno 2021 passa al primo posto

LOCARNO - MeteoSvizzera ha detto che le grandinate di giugno sono state eccezionali. Ma i fenomeni temporaleschi non sono certamente finite, anzi nelle prossime ore ci saranno ancora forti temporali.

Infatti è stata diramata allerta 3 per tutto il Ticino, da oggi alle 18 a domani alla stessa ora.

La grandine ci sarà solamente a sud, nel Mendrisiotto, nel Luganese e nel Bellinzonese, assieme a forti raffiche di vento e fulmini. Le fasi più intense saranno due, dalle 18 a mezzanotte di oggi e dalle 10 alle 18 di domani.

Per quanto concerne il resto del Cantone, ci saranno temporali per lo più mobili e con piogge intense, in particolar modo da domani mattina alle 8 a domani alle 16.